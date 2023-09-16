Tokat'ta tartıştığı eski ev sahibini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı

Bu sırada Mehmet Ali Ş'nin, 20 bıçak darbesiyle yaraladığı ileri sürülen Ülker, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi Mahallesi Halil Efendi Sokak'ta Mehmet Ali Ş. (40) ile eski ev sahibi Sabit Ülker (68) arasında tartışma çıktı.

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