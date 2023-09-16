Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.