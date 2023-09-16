Oto galericiyi silah zoruyla kaçırmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı

Osman Kavuncu Mahallesi'nde bir oto galeriye gelen 4 kişinin, bazı eşyaları zorla aldığı, öldürmekle tehdit edip silah zoruyla götürmeye çalıştıkları iş yeri sahibi ellerinden kaçınca arkasından tabancayla ateş edip araçla kaçtıkları öne sürüldü.

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