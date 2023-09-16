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İmamoğlu yeniden yargılanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, beraat ettiği davada Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın itirazı üzerine yeniden yargılanacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 15:40, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 15:41
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İmamoğlu yeniden yargılanacak

Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada, Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı.

"Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında karar geçen günlerde çıktı. Basit yargılama usulü ile dosya üzerinde yapılan yargılamada İmamoğlu beraat etti.
Beraat kararının ardından Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın avukatı itiraz etti.

"YUHALANMASININ ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞI RENCİDE EDECEK EYLEMLER"

İtiraz dilekçesinde Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın olay günü kürsüde yaptığı konuşmanın yarım kaldığı ve aracına giderken yuhalandığı kaydedildi.

Yuhulanmasının onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek eylemler olduğu belirtilen dilekçede, "Sanık Ekrem İmamoğlu kürsüde müvekkil hakkında 'O arkadaş burayı germeye gelmiş, nezaketsiz provokasyonlarına devam ediyor, kötü söz sahibine aittir, Allah'tan korkun, üç buçuk sene ulan üç ayını bizden siz çaldınız, bir buçuk senesi pandemi, cebimizdeki paraları da çaldınız, yüzde ellisini çaldınız' şeklinde beyanlarda bulunmuştur." denildi.

"BEKLENİLMEYEN DAVRANIŞ VE SÖYLEMLERE MARUZ KALMIŞTIR"

Şadi Yazıcı'nın, programa davet ile katıldığı ve kendisine verilen süre içinde konuşmak istediği ifade edildi. Konuşma süresince kimseyi zan altında bırakabilecek söylemlerde bulunmadığı ifade edilen dilekçede, "Ancak müvekkil programın devamında beklenilmeyen davranış ve söylemlere maruz kalmıştır." ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU 15 ARALIK'TA HAKİM KARŞISINDA

Dilekçede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği eylem ve fiillerde 'hakaret' suçunun oluştuğu ve yargılamanın duruşma açılarak yapılması talep edildi. Talebi kabul eden mahkeme, 15 Aralık 2023 tarihine duruşma günü verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve siyasi yasak isteniyor.

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