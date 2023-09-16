Erzincan'da bir günde 5 hırsızlık olayına karışan kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ekipler kent merkezinden 4 iş yeri hırsızlığı ile 24 plakalı bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yapılan iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonrası, olayı gerçekleştiren zanlının H.Ö olduğunu tespit etti.

Ekipler Çayırlı İlçe Emniyet Amirliği ile yaptıkları ortak operasyonda, H.Ö'yü aynı gün çaldığı otomobil ile yakalayarak gözaltına aldı.