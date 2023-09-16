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2 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesi ve Bolu'nun Gerede ilçesindeki yangınlar ise kontrol altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 18:06, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 20:13
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2 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personelin katıldığı öğrenildi.

Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği, güvenlik amaçlı olarak Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkisindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

3 gece görüşlü helikopter müdahale ediyor

Denizden ve Tahtalı Barajı'ndan su alan uçak ve helikopterler, yangın için kısa aralıklarla görev yapabiliyor.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alev ve dumanların azaldığı, yangının ilerleme hızının da yavaşladığı gözleniyor.

Hava kararmadan kontrol altına alınmaya çalışılan yangın için 3 gece görüş özelliği olan helikopterin de göreve aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Ankara

Kızılcahamam'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Meşeler Yaylası Akyarma mevkisinde orman yangını çıktı.

İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

3 ilde ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Adana'daki yangın kontrol altında

Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gerede'deki yangın kontrol altına alındı

Gerede-Ankara yolu Afşar Yaylası mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine, Bolu'dan ve bölge illerden orman işletme müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, Valiliğin koordinasyonunda helikopterler, arazözler, iş makineleri, su ikmal araçları, ilk müdahale araçları ve çok sayıda personel ile müdahale edildi.

Yangını kısmen kontrol altına alan ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Vali Kılıç ve Bakan Yardımcısı Tiryaki incelemelerde bulundu

Bölgeye gelen Vali Erkan Kılıç ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Vali Kılıç, gazetecilere, Gerede ilçesinin Afşar Yaylası mevkisinde öğle saatlerinde çıkan yangına, bölge illerden orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü personelinin müdahale ettiğini söyledi.

Yangın söndürme çalışmalarına helikopterlerin de destek verdiğini aktaran Kılıç, "Hemen yakınımızda bir yangın söndürme göleti var. O göletten de su alarak yangına müdahale ediliyor. Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı denilebilir. İnşallah kısa süre içerisinde yangını söndürmeye çalışacağız." diye konuştu.

Vali Kılıç, yangından yaklaşık 40 hektar alanın etkilendiğinin düşünüldüğünü kaydetti.

"Ümit ediyoruz ki akşam saatlerine kalmadan yangın söndürülmüş olur"

Bakan Yardımcısı Tiryaki de yangına 12 helikopter, 42 arazöz, itfaiye araçları, su tankerleri ve yaklaşık 400 iş gücüyle müdahale edildiğini ifade etti.

Ekiplerin çalışmasının devam ettiğini aktaran Tiryaki, "Ümit ediyoruz ki akşam saatlerine kalmadan yangın söndürülmüş olur." dedi.

Tiryaki, ilgililerin gelişmeleri yakından takip ettiğini aktararak söndürme çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede orman yangınlarında artış olduğuna dikkati çeken Tiryaki, "Buna karşı da kurum olarak tedbirlerimizi alıyoruz. Hava gücü ve kara gücünü geçen yıllarla mukayese edilemeyecek kadar artırdık. Hassasiyetle konuya yaklaşıyoruz. İşte burada da görüldüğü gibi normalde hava araçlarımızın konuşlandığı bir bölge olmamasına rağmen çok kısa sürede hava araçları hatta uçaklarla müdahale edildi. Akşam üzerine doğru inşallah bu yangının tamamen kontrol altında alındığını söylemek istiyoruz." diye konuştu.

Tiryaki, bölgede sadece Gerede'de yangın olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebildi.

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