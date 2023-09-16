Kazazedeye ilk müdahale tavanına uçtuğu aracın üzerinde yapıldı

Antalya'da kontrolsüz kavşakta kaza meydana geldi.

Zafer Köstendiller'in (33) kullandığı otomobil ile Mustafa Can Kabak'ın (18) kullandığı motosiklet çarpıştı. Savrulan motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Motosiklet sürücüsü Mustafa Can Kabak yere düşerken, arkasındaki İbrahim Mutlu ise hafif ticari aracın tavanına uçtu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Mutlu'ya hafif ticari aracın üzerinde müdahale etti. Müdahalenin ardından sedyeye alınan Mutlu, ekipler tarafından indirilip, ambulnasa götürüldü. Hastaneye kaldırılan Mutlu ve Kabak'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"2 DAKİKALIĞINA VERMİŞTİM"

Kazayı haber alıp gelen motosiklet sahibi gözyaşı dökerek yere çöktü. Motosiklet sahibi, "2 dakikalığına vermiştim. Eve gidip geleceğini söylemişti" dedi.