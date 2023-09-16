İniş sırasında ağaçlara takılan helikopter düştü
Afyonkarahisar'da iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 19:20, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 19:23
Afyonkarahisar'da N.C. ile oğlu B.C, komutasındaki bir helikopter, Dörtyol Mahallesi'ndeki bir otelin bahçesine indiği esnada ağaçlara çarptı.
Helikopter ağaçların arasında kaldı. Kazadan helikopterdeki N.C. ile B.C. yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Soruşturma sürüyor.