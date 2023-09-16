Galatasaray - Samsunspor maç sonucu: 4-2

Milli Takım arası sonrası Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Yıldızlar topluluğu Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında ligin yeni takımı Samsunspor'u konuk ediyor. Bu sezon 7 resmi karşılaşmada henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılı takım Samsunspor'u da yenerek bu seriyi sürdürme peşinde. Karadeniz ekibi ise deplasmanda sürpriz arıyor.

Galatasaray - Samsunspor: 4-2

CANLI ANLATIM

1' Mücadelenin hakemi Cihan Aydın ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL!

7' Torreira uzun oynadı, Mertens sağ kanada açılıp topu ceza alanında boşta olan Kerem'e yolladı, Kerem Aktürkoğlu düzgün şutuyla Okan Kocuk'u avladı, Aslan'ı 1-0 öne geçirdi!

DİREK! 15'

Fofana sol kanattan yerden içeri çevirdi, Dimata bomboş çok net pozisyonda topu üst direğe nişanladı!

GOL!

29' Yine Mertens, yine Kerem... Mertens yine sağ kanattan ceza alanı içine gönderdi topu, Kerem de ayak içiyle sağ köşeyi gördü ve fileleri sarstı! 2-0...

39' Sacha Boey'un uzaktan şansını denemesi isabetsiz...

BİR GOL DAHA!

42' İlk iki golün sahibi Kerem Aktürkoğlu bu kez korneri kullandı, Abdülkerim Bardakcı ceza alanında çok iyi yükseldi ve kaleci Okan bir kez daha çaresiz kaldı! Skor şimdi 3-0.

45' İlk devrenin sonuna +3 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

GOL!

46' İkinci devre golle başladı! 34. saniyede Dimata ceza yayı üzerinden vurdu, Nelsson'a çarpan top yön değiştirdi ve ağlarla buluştu! Fark 2'ye indi.

54' Icardi bıraktı, Kerem Demirbay yay üzerinden ayak içiyle vurdu, kaleci Okan gole izin vermiyor.

BİR GOL DAHA!

61' Holse frikiği kullandı, Abdülkerim'e çarpan top yön değiştirip ağlarla buluştu. Samsunspor olası geri dönüşün fitilini ateşledi! 3-2...

63' Ziyech'ten harika ara pası, Boey sağ çaprazdan vurdu, uzak direğin yanından aut.

GOL!

67' Ziyech sağ kanattan yaya doğru hareketlendi, sol ayağıyla çok sert vurdu ve Icardi'nin kafayla müdahalesi sonrası top ağlarla buluştu! Ziyech sol köşede, Icardi sağ köşede golü kutluyor! Gol Icardi'nin, Aslan 4-2 önde...

90' Mücadelenin sonuna +5 ekleniyor.

Maç sonucu: Galatasaray - Samsunspor maç sonucu: 4-2

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Angelino, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Kerem Demirbay, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Tete, Icardi.

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, van Drongelen, Yunus, Schindler, Soner Aydoğdu, Holse, Tait, Emre, Fofana, Dimata

Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda maça çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3 puanla ayırlarak hem zirvede yoluna devam etmeyi hem de Çarşamba günü Kopenhag ile sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi mücardelesine moralli çıkmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. 3 Eylül'deki İstanbulspor karşılaşması yoğun yağış nedeniyle 11. dakikada tatil edilen Karadeniz ekibi, 1 puanla haftaya 18. sırada girdi. Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'dan puan veya puanlarla dönerek çıkışa geçmek istiyor.

Yoluna namağlup devam ediyor

Galatasaray, bu sezon yaptığı 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 gol atarken kalesinde sadece 5 gol gördü.

Kalesini gole kapattı

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de yaptığı 3 maçta da gol yemedi. İlk haftada deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada ağırladığı Trabzonspor'u 2-0, dördüncü haftada ise konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

Son 15 resmi maçında kaybetmedi

Galatasaray, çıktığı son 15 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon ise 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Sahasında 18 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 18 karşılaşmada mağlup olmadı.

Ligde iç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 18 mücadelede 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ligde son 8 maçta sadece 1 gol yedi

Galatasaray, Süper Lig'de son 8 müsabakada kalesinde 1 gol gördü.

Geçen sezon iyi savunmasıyla dikkati çeken şampiyon Galatasaray, son haftada hükmen kazandığı Atakaş Hatayspor mücadelesi haricinde sahaya çıktığı son 8 karşılaşmada 17 gol atarken, rakiplerine sadece 1 gol şansı verdi.

Formda Icardi durdurulamıyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sezona iyi bir giriş yaptı.

Geçen sezon sahaya çıktığı son 6 Süper Lig maçının tamamında fileleri havalandıran ve 9 kez gol sevinci yaşayan Icardi, bu sezon da durdurulamıyor.

Bu sezon 7 resmi maça çıkan 30 yaşındaki yıldız santrfor, tamamında skoru değiştirdiği son 5 müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da bu sezon yapılan 9 resmi müsabakada ayrıca Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu ikişer, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Angelino ve Fredrik Midtsjö birer kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray ile Samsunspor, 61. randevuda

Galatasaray ile Samsunspor bu maçla birlikte Süper Lig'de 61. kez karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 60 karşılaşmadan 39'unu kazandı. Yedi müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 60 maçta rakip filelere toplam 127 gol atarken, Samsun ekibi 44 golle karşılık verebildi.

İki ekip arasında son lig maçları, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-2012 sezonunda oynanadı. Galatasaray, İstanbul'daki maçı 3-1, Samsun'daki karşılaşmayı ise 4-2 kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, İstanbul'da yapılan lig maçlarında rakibine galibiyet sayısında 27-2 gibi çok büyük bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da yalnızca 1 kez rakibiyle berabere kalırken, toplam 83 gol atıp, 19 gol yedi.