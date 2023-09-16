Mersin'de ambulans ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hasan B. Yönetimindeki hasta taşıyan 33 AGM 976 plakalı ambulans, Atik Mahallesi'nde sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 DA 001 plakalı otomobille çarpıştı.

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