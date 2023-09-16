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Vapurda yolcu, bir başka yolcunun saçını yaktı

İstanbul'da feribotta bir adam, başka bir yolcunun saçlarını yaktı. Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2023 23:56, Son Güncelleme : 16 Eylül 2023 23:57
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Vapurda yolcu, bir başka yolcunun saçını yaktı

Olay, gündüz saatlerinde İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan bir vapurda yaşandı.

İddiaya göre, aynı vapura binen iki yolcudan arka tarafta oturan yolcu, ayağa kalkarak ön koltukta oturan saçları uzun bir yolcunun saçlarını çakmakla yakmaya başladı.

Saçlarının yandığını gören genç, saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı. İki yolcu arasında yaşanan yumruklu kavga vapurun içindeki güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, kavga vapurdaki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

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