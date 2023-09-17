Trabzon Valiliğinden turistin darbedilmesine ilişkin açıklama

Açıklamada, "İki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, 'turistlerin polise mukavemet ettiği' şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül'de saat 22.20 sıralarında Trabzon kent meydanında iki turist arasında sözlü tartışma yaşandığı belirtildi.

Trabzon Valiliği, kentte bir turisti darbeden kişinin gözaltına alındığını ve hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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