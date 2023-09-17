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Hatay'da 100 depremzede çift için toplu nikah töreni yapıldı

Hatay'da, Reyhanlı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplu nikah töreninde 100 depremzede çift dünyaevine girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 07:39, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 10:36
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Türkiye Diyanet Vakfı Hatay Şubesi, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi, Reyhanlı Belediyesi, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı ile Mehir Aile Derneği işbirliğinde düzenlenen programda, depremzede çiftlerin nikah ve düğün töreni, Tayfur Sökmen Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Genç çiftler için bir süre dans şarkılarının çalındığı törende, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programda, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, iki ayrı çiftin sembolik nikahlarını kıyarken, çiftlerin şahitliğini ise Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, genç çiftlerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Depremlerin ardından mutlu bir güne şahitlik ettiklerine vurgu yapan Masatlı, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat'taki depremlerde acılar yaşadık. Fakat bu da bir kader, insanın evlenmesi de bir kaderdir. Dolayısıyla o zaman hüznümüzü nasıl yaşadıysak şu anda 100 çiftimizin mutlu günlerine şahitlik etmek de bizi bir taraftan da mutlu etmektedir. Sizler güzel bir aile kurarak güzel nesillerin ortaya çıkmasına vesile olarak hem dinimizin yaşantısı hem de toplumumuzun devamı bakımından önemli bir rol üstleneceksiniz. Bizler de büyükleriniz olarak sizlere elimizden geldiğince destek olacağız ve aile toplumunun korunması için elimizden geleni yapacağız."

Masatlı, 100 çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi.

Çiftlere bir ömür mutluluklar dileyen Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ise belediye olarak depremzede her vatandaşın yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Hepimizi derinden etkileyen depremin yaralarını sarma mücadelesi içerisindeyiz. Bu noktada bizlere destek veren, çağrılarımıza cevap veren Konya Mehir Vakfı Başkanımız Mustafa Özdemir ve ekibine, Mehir Aile Derneği ve ekibine, Konya İl Müftülüğüne, bu yapılan yardımlarda emeği geçen Konyalı vatandaşlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman da nikahın önemine değinerek, "Hayırlı bir programa imza atıyoruz. Evliliğin temeli nikahtır ve burada nikah töreni var. Buradan bütün dünyaya ailenin temeli nikahtır mesajını veriyoruz. Rabbimiz hayırlı ve mübarek eylesin." dedi.

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