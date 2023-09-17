Kıdem tazminatı fonu ile mağduriyetler biter

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, kıdem tazminatının emeklilik sistemine dahil edilmesine yönelik çalışmayla ilgili yaptığı açıklama sonrası kıdem tazminatı tartışması yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mustafa Baştaş, yaşanan tartışmaları ve sorunun nasıl çözüme kavuşturulması gerektiğini gazetemize değerlendirdi.

"23 YILDIR TARTIŞILAN BİR KONU"

Baştaş, konunun 20 yılı aşkın bir süredir tartışıldığını hatırlatarak "2000'li yıllarda eski bakan Yaşar Okuyan da kıdem tazminatı fonunun kurulmasıyla ilgili bir tasarı hazırladı. Bu olay 22-23 yıldır tartışılan ve devam eden bir konu" dedi.

FERHAT EKİNCİ