Diyarbakır'da boru hatlarından petrol çalan 8 şüpheli yakalandı

Operasyonda, çok sayıda silah, para, ham petrol depolanan fiber tanklar ve petrol dolu variller ele geçirildi.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu organize şekilde boru hatlarından ham petrol çalındığını tespit etti.

Soruşturma kapsamında, özel bir şirketin boru hatları vasıtasıyla çıkarılan petrolün basıncının düştüğünün fark edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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