Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti
Ordu'nun Kabataş ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu bir kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 13:28, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 12:59
Elbey Mahallesi'nde, Sebahattin Cenik'in (60) kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, eğimli yolda devrildi.
Aracın altında kalan sürücünün eşi Gülizar Cenik (54) hayatını kaybetti.
Sürücünün yara almadığı kazanın ardından Cenik'in cenazesi, Aybastı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.