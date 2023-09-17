Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç polisleri ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ekiplerince yürütülen çalışmada, Abdülrahman'ın cesedi bulundu.

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