'Avukatınız olmak her bir siyasetçinin görevidir'

Düzce'de uzman çavuş evinde ölü bulundu
Düzce'de uzman çavuş evinde ölü bulundu
Adalet Bakanı: Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz
Adalet Bakanı: Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz
Otobüsün devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Otobüsün devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Konut siteleri, ikinci aracı olanlardan park ücreti talep etmeye başladı
Konut siteleri, ikinci aracı olanlardan park ücreti talep etmeye başladı
İlkokullarda 'sınav yerine süreç odaklı' ölçme sisteminin detayları belli oldu
İlkokullarda 'sınav yerine süreç odaklı' ölçme sisteminin detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nin önünde sevgiyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nin önünde sevgiyle karşılandı
Meclis'in çalışma takvimi netleşiyor: 2024 reform dolu olacak
Meclis'in çalışma takvimi netleşiyor: 2024 reform dolu olacak
Ankara'da 2 bin kaçak emlakçı var
Ankara'da 2 bin kaçak emlakçı var
Eris için maske ve kapanma yok!
Eris için maske ve kapanma yok!
Yangına müdahale eden helikopter baraja düştü, 3 mürettebat aranıyor
Yangına müdahale eden helikopter baraja düştü, 3 mürettebat aranıyor
Türksat 6A'nın Haziran 2024'te uzaya fırlatılması bekleniyor
Türksat 6A'nın Haziran 2024'te uzaya fırlatılması bekleniyor
Tarlada çalışırken arının soktuğu kadın öldü
Tarlada çalışırken arının soktuğu kadın öldü
FETÖ'cü doktorun kirli tuzağı
FETÖ'cü doktorun kirli tuzağı
2 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
2 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Kayseri'de tartıştığı teknikeri öldüren polis tutuklandı
Kayseri'de tartıştığı teknikeri öldüren polis tutuklandı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacak
'Keşke elim kolum kopsaydı da arkadaşımız sağ çıksaydı'
'Keşke elim kolum kopsaydı da arkadaşımız sağ çıksaydı'
İmamoğlu yeniden yargılanacak
İmamoğlu yeniden yargılanacak
Gasbettikleri aracı, deprem hasarlı aracın şasi numarasıyla değiştirip satmak istemişler
Gasbettikleri aracı, deprem hasarlı aracın şasi numarasıyla değiştirip satmak istemişler
Erdoğan: AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz
Erdoğan: AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz
Samsun Üniversitesi, havacılık sektörüne teknisyen yetiştirecek
Samsun Üniversitesi, havacılık sektörüne teknisyen yetiştirecek
Mersin'de çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
Mersin'de çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
Hipnoz ile çocuklara 'ailesinden istismar gördüğünü' söyleten profesör tutuklandı
Hipnoz ile çocuklara 'ailesinden istismar gördüğünü' söyleten profesör tutuklandı
Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına Bakanlık ceza yağdırdı
Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına Bakanlık ceza yağdırdı
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 memurdan 2'si tutuklandı
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 memurdan 2'si tutuklandı
Mülteci değil İslam nefreti: Yalan haberler ve asılsız iddialar artıyor
Mülteci değil İslam nefreti: Yalan haberler ve asılsız iddialar artıyor
'Hem enflasyonu düşürmeniz hem de büyümeyi sürdürmeniz mümkün'
'Hem enflasyonu düşürmeniz hem de büyümeyi sürdürmeniz mümkün'
Yüksek Hakem Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de
Yüksek Hakem Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de
İşte 2023 yılı tarım desteklerinin ayrıntıları
İşte 2023 yılı tarım desteklerinin ayrıntıları
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Avukatınız olmak her bir siyasetçinin görevidir'

"Avukatınız olmak her bir siyasetçinin görevidir. Eksikliklerin giderilmesi, iyileştirecek kararların alınması konusunda görev yapacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 13:55, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 13:59
Yazdır
'Avukatınız olmak her bir siyasetçinin görevidir'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehit yakını ve gazilere ilişkin, "Avukatınız olmak her bir siyasetçinin görevidir. Eksikliklerin giderilmesi, iyileştirecek kararların alınması konusunda görev yapacağız." dedi.

Akşener, İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığınca Gazipark Belpa Cafe'de düzenlenen programda gazilerle bir araya geldi.

Gazilerle bir arada bulunmaktan onur duyduğunu dile getiren Akşener, "Bu ülkenin yöneticileri, bu ülkede yaşayan her bir birey ne yapsa o hakkı ödeyemez." diye konuştu.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in, Zübeyde Hanım Şehit Analarını Koruma Vakfı'nın başkanlığına kendisini getirdiğini, sonra vakfın adını Zübeyde Hanım Şehit Aileleri ve Gazileri Koruma ve Yardımlaşma Vakfı yaptıklarını belirten Akşener, "Yani sizi 1994'ten beri tanıyor ve aranızdayım." dedi.

O dönemde, belli yerlere bağlı adı avukat ama belli yerlere bağlı "akbabalar" türediğini ifade eden Akşener, "Çocuğunuzun kanının parasını almak 'haram' denilerek devletimizin verdiği, daha sonra çoğaltması için birlikte gayret ettiğimiz o hakkı, yani şehit evladının üzerinden kendine bağlanacak maaşı ve tazminatı bir yerlere bağışlamalarını sağladılar. Önce bununla mücadele ettim." diye konuştu.

Bunlarla mücadelesinde Türkiye'nin her yerinde kendisine "kafir" denildiğini aktaran Akşener, "Allah bin kere razı olsun, sahip çıktınız. Dediniz ki 'Hayır, bu kadın bir Müslüman, namazlı niyazlı bir kadın.' Ben anasının öz amcası Yemen'de şehit düşmüş bir yeğendim." ifadelerini kullandı.

Zübeyde Hanım Şehit Anaları ve Gazileri Koruma ve Yardımlaşma Derneğinde hiç harama el uzatmadıklarını, Tansu Çiller'in de vakfın içine siyaseti sokmadığını anlatan Akşener, "Biz hangi şehit ailesinin kime oy verdiğini hiçbir zaman bilmedik, istemedik, sormadık, sadece onların emrinde olduk." değerlendirmesini yaptı.

O dönemde eski başbakan yardımcısı Necmettin Cevheri ile konuşarak eksiklikleri kendisine ilettiğini aktaran Akşener, sonrasında her bir aileden bir kişinin devlette çalışması üzere kanun çıkartıldığını söyledi.

Akşener, daha sonra şehit ailelerine, gazilere dair derneklerin bile birbiriyle rekabet eder hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Benim size bu tecrübem ışığında yapacağım en önemli uyarı, Allah rızası için birbirinizin karşısına dikilmeyin. El ele tutuşmanın güç olduğunu unutmayın. İster iktidar ister muhalefet, hepsi sizin karşınızda 'hazır olda' durmak mecburiyetindedir. Her birimizin, siz bize nasıl davranırsanız davranın, 'başımızın üstünde' demek mecburiyetimiz var.

Siz bu ülkeden alacaklısınız. Kiminiz gözünü, elini, kulağını, organlarını verdi, kiminiz can paresi, evladını verdi. Bize düşen karşınızda en derin saygıyla durmaktır. Şimdi İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum, son söz. Ben bu konunun farkındayım. Bundan sonra hep yaptığımız gibi, grubu olan bir siyasi bir parti olarak eksiklerinizi, gediklerinizi, yapılması gerekenleri Meclis'te dile getirmek....İktidar seçildi, o icraat yapmak durumunda, biz ise halkın ve özellikle zora düşmüş insanlarımızın avukatı olmak zorundayız. Sizin avukatınız olmak ise her bir siyasetçinin görevidir. Dolayısıyla bu eksikliklerin giderilmesi, daha iyileştirecek kararların alınması konusunda görev yapacağız. Bizim işimiz de budur. Bu ülkede hür ve bağımsız yaşıyor olma borcumuzu Cenabı Hak bize hatasız, kusursuz ödemeyi nasip etsin."

Bu Habere Tepkiniz