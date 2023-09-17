AK Parti'den İstanbul için seçim şarkısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, gelecek yıl yapılması planlanan yerel seçimler için hazırlanan ilk seçim şarkısını paylaştı.

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