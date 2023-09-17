AK Parti'den İstanbul için seçim şarkısı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, gelecek yıl yapılması planlanan yerel seçimler için hazırlanan ilk seçim şarkısını paylaştı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 20:55, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 20:58
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, gelecek yıl yapılması planlanan yerel seçimler için hazırlanan ilk seçim şarkısını paylaştı.
Kabaktepe, 'Yeniden İstanbul, Yeniden AK' sloganıyla şarkıyı X sosyal medya hesabından paylaştı.
Şarkının klibinde, İstanbul'un havadan görüntülerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş dönemlerde katıldığı programlara ait videolarına yer verildi.
Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti. pic.twitter.com/RO4RQE67mROsman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) September 17, 2023