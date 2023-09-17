Gözler MB'nin faiz kararında
Gözler MB'nin faiz kararında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
Emekliler 10 bin lira ikramiye istiyor
Emekliler 10 bin lira ikramiye istiyor
Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
YKS'de ek tercih süreci için son gün
YKS'de ek tercih süreci için son gün
Düzce'de uzman çavuş evinde ölü bulundu
Düzce'de uzman çavuş evinde ölü bulundu
Adalet Bakanı: Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz
Adalet Bakanı: Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz
Otobüsün devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Otobüsün devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Konut siteleri, ikinci aracı olanlardan park ücreti talep etmeye başladı
Konut siteleri, ikinci aracı olanlardan park ücreti talep etmeye başladı
İlkokullarda 'sınav yerine süreç odaklı' ölçme sisteminin detayları belli oldu
İlkokullarda 'sınav yerine süreç odaklı' ölçme sisteminin detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nin önünde sevgiyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nin önünde sevgiyle karşılandı
Meclis'in çalışma takvimi netleşiyor: 2024 reform dolu olacak
Meclis'in çalışma takvimi netleşiyor: 2024 reform dolu olacak
Ankara'da 2 bin kaçak emlakçı var
Ankara'da 2 bin kaçak emlakçı var
Eris için maske ve kapanma yok!
Eris için maske ve kapanma yok!
Yangına müdahale eden helikopter baraja düştü, 3 mürettebat aranıyor
Yangına müdahale eden helikopter baraja düştü, 3 mürettebat aranıyor
Türksat 6A'nın Haziran 2024'te uzaya fırlatılması bekleniyor
Türksat 6A'nın Haziran 2024'te uzaya fırlatılması bekleniyor
Tarlada çalışırken arının soktuğu kadın öldü
Tarlada çalışırken arının soktuğu kadın öldü
FETÖ'cü doktorun kirli tuzağı
FETÖ'cü doktorun kirli tuzağı
2 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
2 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Kayseri'de tartıştığı teknikeri öldüren polis tutuklandı
Kayseri'de tartıştığı teknikeri öldüren polis tutuklandı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacak
'Keşke elim kolum kopsaydı da arkadaşımız sağ çıksaydı'
'Keşke elim kolum kopsaydı da arkadaşımız sağ çıksaydı'
İmamoğlu yeniden yargılanacak
İmamoğlu yeniden yargılanacak
Gasbettikleri aracı, deprem hasarlı aracın şasi numarasıyla değiştirip satmak istemişler
Gasbettikleri aracı, deprem hasarlı aracın şasi numarasıyla değiştirip satmak istemişler
Erdoğan: AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz
Erdoğan: AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz
Samsun Üniversitesi, havacılık sektörüne teknisyen yetiştirecek
Samsun Üniversitesi, havacılık sektörüne teknisyen yetiştirecek
Mersin'de çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
Mersin'de çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
Hipnoz ile çocuklara 'ailesinden istismar gördüğünü' söyleten profesör tutuklandı
Hipnoz ile çocuklara 'ailesinden istismar gördüğünü' söyleten profesör tutuklandı
Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına Bakanlık ceza yağdırdı
Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına Bakanlık ceza yağdırdı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Emekliler 10 bin lira ikramiye istiyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere verileceği öne sürülen ikramiyenin miktarının 'en az 10 bin lira olmasını' istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 17:20, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 18:00
Yazdır
Emekliler 10 bin lira ikramiye istiyor

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere 5 bin liralık ikramiye verileceği yönündeki haberlere değinerek, bu yöndeki bir girişimi takdirle karşılayacaklarını söyledi.

Büyük bir bölümü kıt kanaat geçinen emeklilerin dört gözle aylıklarına yapılacak artışı beklediğine dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:

"Aylıklara artışın yanında bayram ikramiyeleri de artırılmalı. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla emeklilere verileceği konuşulan 5 bin liralık ikramiye de ek bir gelir sağlaması açısından önemli. Fakat 5 bin liralık ikramiye ne Cumhuriyetimize yakışacak ne de emeklimizi mutlu edebilecek düzeyde. Cumhuriyet İkramiyesi en az 10 bin lira olmalıdır."

"MECLİS'İN İLK GÜNDEM MADDESİ EMEKLİ ZAMMI OLMALI"

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin aylıklarına yapılacak zam için Meclis'in açılmasını dört gözle beklediğini belirterek, "Emeklilerimiz, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaları dikkate alarak ekim ayında zamlı aylık almayı bekliyor. Buna karşın, zammın kasım ve aralık ayında yapılacağı yönündeki iddialar emeklilerde derin bir kaygı ve tepkiye yol açıyor. Ekim ayında Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilere zam olmalı. Çünkü milyonlarca emeklinin dayanacak gücü kalmadı." dedi.

"BAYRAM İKRAMİYESİNİN ALIM GÜCÜ KORUNMALI"

TÜED olarak emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi için uzunca bir süre mücadele yürüttüklerini anımsatan Ergün, bu mücadelelerinin 2018 yılında emeklilere biner lira ikramiye verilmesiyle başarıya ulaştığını anlattı.

Bayram ikramiyelerinin 2021'de yüzde 10 artırılarak 1100 liraya yükseltildiğini aktaran Kazım Ergün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Derneğimizin Araştırma Merkezinin çalışmasına göre, 2018 yılı mayıs ayında ikramiye 1000 lira olarak ilk kez verildiğinde emeklilerimiz gramı 190 lira olan 24 ayar altından yaklaşık 5,3 gram alabiliyordu. O tarihteki alım gücünü korunabilseydi bayram ikramiyeleri bugün 2 bin lira yerine 9 bin lira civarında olacaktı. Bu nedenle emeklinin bayram ikramiyelerinin alım gücü, 2018'de ilk verildiği değere yükseltilmeli."

Bu Habere Tepkiniz