Erdoğan'ın ilk programı Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta salı günü başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi bir dizi programa katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine iştirak edecek. Pazartesi günü de Concordia Zirvesi'nde konuşacak.

Erdoğan, salı günü ise 78'inci BM Genel Kurulu toplantısına katılacak. Konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması'yla ilgili önemli mesajlar verecek.

Çok sayıda ikili görüşme yapması bekleniyor

Cumhurbaşkanı'nın New York'ta çok sayıda ikili görüşme de yapması bekleniyor.

Çarşamba günü ise Türk-Amerikan İş Konseyi 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı'nda iş insanlarıyla buluşacak.

Türkevi'nde sevgiyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak 'TC-TRK' ile TSİ 00.25'te ABD'nin New York şehrine gitmişti.

Erdoğan'ı Türkevi önünde coşkulu bir kalabalık karşılamıştı.