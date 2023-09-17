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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam edilişlerinin 62. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 17:54, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 17:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı hürmetle yad ediyorum. Darbecilerin milletimizin gönlünden silemediği Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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