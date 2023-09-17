Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam edilişlerinin 62. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 17:54, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 17:58
Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı hürmetle yad ediyorum. Darbecilerin milletimizin gönlünden silemediği Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahküm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkanı hürmetle yad ediyorum.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 17, 2023
Darbecilerin milletimizin gönlünden silemediği Menderes ve arkadaşlarına Allahtan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/ksecwGfNVv