Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı hürmetle yad ediyorum. Darbecilerin milletimizin gönlünden silemediği Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahküm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkanı hürmetle yad ediyorum.



Darbecilerin milletimizin gönlünden silemediği Menderes ve arkadaşlarına Allahtan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/ksecwGfNVv Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 17, 2023