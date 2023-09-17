Deprem bölgesinden 104 öğrenci Darüşşafaka'da eğitime başladı

Gözler MB'nin faiz kararında
Gözler MB'nin faiz kararında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
Emekliler 10 bin lira ikramiye istiyor
Emekliler 10 bin lira ikramiye istiyor
Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
YKS'de ek tercih süreci için son gün
YKS'de ek tercih süreci için son gün
Düzce'de uzman çavuş evinde ölü bulundu
Düzce'de uzman çavuş evinde ölü bulundu
Adalet Bakanı: Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz
Adalet Bakanı: Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz
Otobüsün devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Otobüsün devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Konut siteleri, ikinci aracı olanlardan park ücreti talep etmeye başladı
Konut siteleri, ikinci aracı olanlardan park ücreti talep etmeye başladı
İlkokullarda 'sınav yerine süreç odaklı' ölçme sisteminin detayları belli oldu
İlkokullarda 'sınav yerine süreç odaklı' ölçme sisteminin detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nin önünde sevgiyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nin önünde sevgiyle karşılandı
Meclis'in çalışma takvimi netleşiyor: 2024 reform dolu olacak
Meclis'in çalışma takvimi netleşiyor: 2024 reform dolu olacak
Ankara'da 2 bin kaçak emlakçı var
Ankara'da 2 bin kaçak emlakçı var
Eris için maske ve kapanma yok!
Eris için maske ve kapanma yok!
Yangına müdahale eden helikopter baraja düştü, 3 mürettebat aranıyor
Yangına müdahale eden helikopter baraja düştü, 3 mürettebat aranıyor
Türksat 6A'nın Haziran 2024'te uzaya fırlatılması bekleniyor
Türksat 6A'nın Haziran 2024'te uzaya fırlatılması bekleniyor
Tarlada çalışırken arının soktuğu kadın öldü
Tarlada çalışırken arının soktuğu kadın öldü
FETÖ'cü doktorun kirli tuzağı
FETÖ'cü doktorun kirli tuzağı
2 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
2 ilde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Kayseri'de tartıştığı teknikeri öldüren polis tutuklandı
Kayseri'de tartıştığı teknikeri öldüren polis tutuklandı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacak
'Keşke elim kolum kopsaydı da arkadaşımız sağ çıksaydı'
'Keşke elim kolum kopsaydı da arkadaşımız sağ çıksaydı'
İmamoğlu yeniden yargılanacak
İmamoğlu yeniden yargılanacak
Gasbettikleri aracı, deprem hasarlı aracın şasi numarasıyla değiştirip satmak istemişler
Gasbettikleri aracı, deprem hasarlı aracın şasi numarasıyla değiştirip satmak istemişler
Erdoğan: AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz
Erdoğan: AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz
Samsun Üniversitesi, havacılık sektörüne teknisyen yetiştirecek
Samsun Üniversitesi, havacılık sektörüne teknisyen yetiştirecek
Mersin'de çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
Mersin'de çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
Hipnoz ile çocuklara 'ailesinden istismar gördüğünü' söyleten profesör tutuklandı
Hipnoz ile çocuklara 'ailesinden istismar gördüğünü' söyleten profesör tutuklandı
Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına Bakanlık ceza yağdırdı
Merdivenaltı çağrı merkezleri dolandırıcılığına Bakanlık ceza yağdırdı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Deprem bölgesinden 104 öğrenci Darüşşafaka'da eğitime başladı

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından bölgeden 100 öğrenci alacağını açıklayan Darüşşafaka, yeni eğitim ve öğretim yılında deprem bölgesinden 104 öğrencinin Darüşşafaka çatısı altında eğitimlerine başladığı duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Eylül 2023 18:24, Son Güncelleme : 17 Eylül 2023 18:27
Yazdır
Deprem bölgesinden 104 öğrenci Darüşşafaka'da eğitime başladı

Anne ve/veya baba kaybı yaşamış, maddi durumu yetersiz öğrencilere 8 yıl tam burslu, yatılı kolej eğitimi veren Darüşşafaka, Türkiye'nin her köşesinden bine yakın öğrenciyle 2023-2024 eğitim ve öğretim yılını Darüşşafaka TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törenle açtı.

Bu yıl Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na başlayan 104'ü deprem bölgesinden olmak üzere toplam 225 öğrenci de Darüşşafaka'daki 8 yıllık ücretsiz ve yatılı eğitim yolculuğuna başladı.

"100 öğrenciye de burs ve uzaktan eğitim desteği vermeyi planlıyoruz"

"Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla tam 160 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Darüşşafaka Cemiyeti'nin Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, "Darüşşafaka olarak bu yıl depremden etkilenen çocuklarımıza iyi bir eğitim imkanı sağlamak için kontenjanımızı artırdık. Her yıl aldığımız ortalama 120 öğrenciye ek olarak, bu yıl deprem bölgesinden de 104 çocuğumuza şefkat yuvamızın kapılarını açtık. Bunun yanı sıra 21 Mayıs'ta yaptığımız sınavımıza katılan ancak okulumuzda eğitim hakkı elde edemeyen yine deprem bölgesinden 100 öğrenciye de burs ve uzaktan eğitim desteği vermeyi planlıyoruz. Böylelikle çocuklarımız eğitimlerini bulundukları illerde cemiyetimizin desteğiyle sürdürecekler" diye konuştu.

Gelecek sene de deprem bölgesindeki çocuklar için ek kontenjan oluşturma hedefiyle kapasite artırımına yönelik "Eğitim Bizden, Yuva Sizden" kampanyasını başlattıklarını belirten Güleç, "Güzel ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin ardından Darüşşafaka olarak üzerimize düşeni yaptık ve deprem bölgesinden 104 çocuğa, okulumuzda 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı nitelikli eğitim hakkı sağladık. Gelecek sene de yine deprem bölgesinden çocuklarımıza kontenjan oluşturacağız. Bu sebeple Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın okul ve yurt binalarını yeniden inşa ederek, kapasitelerini artırmayı ve bilgi çağının kampüsünü ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Böylelikle çağdaş ve eşitlikçi eğitim anlayışımızı daha fazla çocuğa ulaştırarak onların geleceğine dokunabileceğiz. Kampanyamızla, çocuklarımızın yarınlarına ışık olmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Darüşşafaka Cemiyeti, gelecek eğitim ve öğretim döneminde de depremden etkilenen çocuklara kontenjan sağlayabilmek amacıyla Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın İstanbul Maslak'taki kampüsünün kapasitesini artırmaya yönelik "Eğitim Bizden, Yuva Sizden" isimli yeni bir kampanyaya imza atıyor. Kampanya daha fazla çocuğun hayatına dokunarak, onlara sadece eğitim değil, aynı zamanda güvenli bir yuva sunmayı amaçlıyor.

Bu Habere Tepkiniz