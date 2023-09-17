Gözler MB'nin faiz kararında

Piyasaların gözü bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Ekonomistler bu ay da TCMB'den fazi artışı bekliyor. AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette. 500 baz puan artış beklentisi öne çıktı.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,00 oldu.

Reuters anketine katılan 16 ekonomist de TCMB'den 5 puanlık artış bekliyor. Tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 31 bandında yer alıyor.

TCMB GEÇEN AY SÜRPRİZ YAPTI

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında TCMB, politika faizini piyasa beklentilerinin çok üstende 750 baz puan artırarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e çıkarmıştı. Beklentiler 250 baz puan artış yönündeydi.

TCMB açıklamasında enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği belirtildi.

FAİZ ARTIŞINA HAZİRANDA BAŞLADI

Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.

Merkez Bankası, hazirandaki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.

ÜÇ AYDA 16,5 PUANLIK ARTIŞ

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziranda yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.

Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti.

Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi yüzde 25'e çıkardı.

Üç aydaki toplam faiz artışı 16,5 puana ulaştı.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu eylül ayı olağan toplantısını 21 Eylül Perşembe günü gerçekleştirecek. Karar aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.