3 Bant Bilardo Dünya Gençler Şampiyonası Ankara'da sona erdi

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada altın madalyayı Gyu Oh Myeong elde etti.

Gümüş madalyayı Alman Amir İbraimov alırken, bronz madalyayı mili sporcu Burak Haşhaş ile İspanya'dan Daniel Sainz Pardo kazandı.

Toplamda 24 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Denizcan Akkoca ve Abdullah Kaya son 16 grup maçlarında elenirken, Hakan Görgüç çeyrek finale çıkma maçında karşılaştığı Burak Haşhaş'a yenilerek şampiyonaya veda etti.

Alptekin Canözkan ise çeyrek finale çıkma maçında karşılaştığı İspanya'dan Daniel Sainz Pardo'ya yenildi.