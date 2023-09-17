Trabzon'da turisti darbeden kişi tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül Cumartesi saat 22.20 sıralarında kent meydanında iki turist arasında sözlü tartışma yaşandığı anımsatıldı.

Olayı "turistlerin polise mukavemet ettiği" şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşının, aniden yumrukla vurduğu Kuveyt vatandaşı turistin yere düştüğü belirtilen açıklamada, şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı, savcı talimatıyla hakkında başlatılan adli soruşturma sonucu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, Kuveytli turistin hastanedeki kısa süreli tedavisinin ardından sabaha karşı taburcu edildiği kaydedilerek, "Trabzonlu hemşehrilerimizin hiçbir biçimde tasvip etmediği, Türk ve Trabzon misafirperverliğine yakışmayan bu üzücü münferit olay nedeniyle misafirimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Ortahisar İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Elvan, Kuveytli turist Mohammad Ramm Alajmi'yi kaldığı otelde ziyaret etti.

Elvan, Alajmi'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.