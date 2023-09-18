18 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

2- İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 3 personeli arama kurtarma çalışmaları takip ediliyor.

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ve Kayakadın köyünü ziyaret edecek, Trakya Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılacak.

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