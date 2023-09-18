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Milletvekili Alkayış: 1982 anayasası insanımızın ihtiyaçlarına cevap vermemektedir!

AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa ALKAYIŞ, 1982 Anayasası'nın yürürlüğe girdiği andan itibaren defalarca değiştirildiğini, ancak bütün bu düzenlemelere rağmen, mevcut metnin bir darbenin ürünü olması ve çağın ihtiyaçlarını karşılayamaması gibi nedenlerle yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 09:14, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 09:18
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Milletvekili Alkayış: 1982 anayasası insanımızın ihtiyaçlarına cevap vermemektedir!

Alkayıs, Memurlar.net'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türkiye'de gerek meşru hükümetlere gerekse milli iradeye karşı çeşitli tarihlerde darbe girişiminde bulunulduğunu hatırlattı.

Bu girişimlerin vatandaşa zarar verdiğini ve Türkiye'nin istikbalini baltaladığını ifade eden Alkayış, "İşte bunlardan bir tanesi de 12 Eylül 1980 askeri darbesidir. Bu darbeden kısa bir süre sonra hazırlanmış olan 1982 Anayasası, özünde darbe atmosferini taşıdığı için milletimizin sahip olduğu temel değerlerden çok uzaktadır." açıklamasında bulundu.

Alkayış,1982 Anayasası'nın darbe ürünü olduğu için o günün koşullarında, darbe mantığına göre hazırlanmış çağdaşlıktan ve demokrasiden uzak bir metin olduğunu aktardı.

Darbenin izlerinden tamamen arınmış, bütünüyle demokratik, katılımcı ve sivil bir anayasaya acilen ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Alkayış, halkın beklentilerinin de bu yönde olduğunu ve yeni bir anayasa hazırlanmasının bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

Alkayış, anayasaların, bütün yasal mevzuatın meşruiyet kaynağı ve sistemin tamamını belirleyen temel metinler olduğunu vurgulayarak, "Her anayasa, yazıldığı dönemin siyasi ortamından izler taşır. 1982 Anayasası, yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar onlarca kez değişikliğe uğramıştır. Her bir serbest seçim dönemi geldiğinde, vatandaşlarımızın beklentilerine uygun olarak, 1982 Anayasası'nda da çeşitli değişikliklere gidilmiştir. Onlarca kez üzerinde değişikliğe gidilmiş olmasına rağmen 1982 Anayasası halen beklentileri karşılayamamaktadır. Çünkü bu Anayasa'nın ruhu toplumumuzun ihtiyaç duyduğu vasıf ve değerlerden uzaktır. " ifadelerini kullandı.

Alkayış, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasimizin daha çok güçlenmesi, katılımın daha da artması, sistemin tamamen halka dönük ve halkın yararına çalışması için, başta Anayasa'mız olmak üzere seçim yasası, siyasi partiler yasası ve Meclis İç Tüzüğü'müzün de değiştirilmesi ve bu sayede toplumun beklentilerine uygun hale getirilmesi lazımdır. İçinde bulunduğumuz Türkiye Yüzyılı'nda ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizin beklentilerinin en kısa sürede karşılanacağına ve ülkemizin daha müreffeh bir düzeye geleceğine olan inancım tamdır.

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