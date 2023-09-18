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Yeni atanan rektör E segment makam aracı istedi

Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir'e 2023 model, en az 1968 cc motor hacimli, lüks bir araç satın alınacak.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 09:24, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 09:30
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Yeni atanan rektör E segment makam aracı istedi

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı'nın Tasarruf Genelgesi'nden sonra 17 Temmuz 2023'te yayınlanan son Tasarruf Genelgesi'yle bir kez daha kamuda resmi taşıt edinimi ve kullanımında da tasarruf yapılması uyarısında bulunuldu.

7 Ağustos 2023'te Sinop Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Şakir Taşdemir ise 'hızlı' bir ihaleyle gündeme geldi. Öğrenciler yokluk ve yoksullukla mücadele ederken, Taşdemir'e rektör atandıktan yaklaşık 1.5 ay sonra makam aracı alınması kararı alındı.

Rektör Taşdemir için alınacak 2023 model otomobilde 'yok yok'. Sıfır KM olması ve en az 1968 cc motor hacimli olması istenen araç, D veya E segmentte olacak. Otomobil en az 250 PS ve üstü güç üretebilecek kapasitede, 7 ileri otomatik vitesli, 4 dijital klimalı, dijital ekran ve bluetoothlu, carplay li, deri/ kumaş iç döşemeli ve iç ve dış ekipmanları ile tam donanımlı olacak. Daha önce de çok sayıda rektör, lüks makam otomobilleri ile gündeme gelmişti.

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