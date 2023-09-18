İp gibi dizilip ilerleyen Starlink uyduları Tunceli semasında görüntülendi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere yapılan Starlink uyduları, Türkiye'de birçok bölgeden izlenirken uydular dün akşam saatlerinde Tunceli'nin Pülümür ilçesi semalarında görüntülendi. Görüntüde tek sıra halinde ilerleyen uydular bir süre sonra yanlarından gecen tek ışık sonrası gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.