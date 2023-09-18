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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 değer kaybederek 7.892,86 puana geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 13:13, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 13:40
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 69,12 puan azalarak 7.892,86'ya indi. Toplam işlem hacmi 46,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,14 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,07 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftanın ilk işlem gününde dalgalı seyrettiğini belirterek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında olduğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 99 ihtimalle politika faizinin sabit kalacağını hatırlatan analistler, dikkatlerin, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallere çevrildiğini bildirdi.

Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'nin, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, gelecek dönemde burada 2 milyar dolarlık yatırım planları olduğunu kaydetti.

Öte yandan, TCMB, TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda TL mevduatı destekleyecek ilave adımlar attı. Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.

Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB tebliğleri ile gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gidilerek tarih, 30 Haziran 2023'ten 31 Ağustos 2023'e alındı.

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.100 seviyesinin direnç, 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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