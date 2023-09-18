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Altının kilogramı 1 milyon 707 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 707 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 16:48, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 16:49
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Altının kilogramı 1 milyon 707 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 657 bin lira, en yüksek 1 milyon 711 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1 milyon 707 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 899 milyon 608 bin 350,72 lira, işlem miktarı ise 2.343,51 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.701.000,001.905,00
En Düşük1.657.000,001.909,00
En Yüksek1.711.000,001.969,00
Kapanış1.707.000,001.910,00
Ağırlıklı Ortalama1.666.822,281.922,88
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.899.608.350,72
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.343,51
Toplam İşlem Adedi66

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