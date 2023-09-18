Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 3 kişi öldü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 10:26, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 10:27
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Beşpınar Mahallesi mevkisinde taziyeevinden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.
Kazada, 3 kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 3 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.