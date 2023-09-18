Bakan Kacır'dan Elon Musk açıklaması: İş birliğini arzu ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iş adamı Elon Musk'ın Starlink uydu hizmetleri konusunda yetkili kurumlarla çalışmayı ve Türkiye'yle iş birliği yapmayı arzu ettiklerini söylediğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde milyarder iş adamı, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti.

Kacır, Elon Musk'ın şirketi "X" hesabından görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde New York'da Türk Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk'ın Türkiye'de yatırıma davet edildiğini söyledi.

Türkiye, teknoloji öncülerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 🇹🇷



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın ev sahipliğinde New York'da Türk Evi'nde gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Cumhurbaşkanımız @Tesla ve @SpaceX kurucusu @ElonMusk'ı Türkiye'de yatırıma davet etti.. pic.twitter.com/pL90hW39xL Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) September 17, 2023

Bakan Kacır sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız, Togg ile elektrikli araç üretimine adım attığımızı anlatarak, Tesla'nın Avrupa'daki 2., dünyadaki 7. fabrikasını Türkiye'de kurması için destek vermeye hazır olduğumuzu söyledi. Elon Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin Tesla yatırımı için en önemli adaylar arasında olacağını ifade etti.

Elon Musk, Starlink uydu hizmetleri konusunda yetkili kurumlarımızla çalışmayı ve Türkiye ile iş birliği yapmayı arzu ettiklerini de iletti. Cumhurbaşkanımız, İHA teknolojisinde dünyanın en başarılı ülkesi, yüksek teknolojide en önemli üretici ülkelerden biri olduğumuzu anlattı.

Geleceğin savaşlarının gelişmiş SİHA'lar arasında gerçekleşeceğine inandığını söyleyen Musk, Türk İHA'larına yönelik dünyadaki ilginin farkında olduğunu teyit etti.

Cumhurbaşkanımız, birlikte insanlık yararına çalışmanın önemine değinerek "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını Musk'a hediye etti.

Türkiye'yi dünyanın teknoloji üslerinden biri yapmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."