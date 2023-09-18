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Bakan Yerlikaya: 79 şehidimizin kanı yerde kalmadı

Diyarbakır Kulp'ta etkisiz hale getirilen teröristlerin, çok sayıda terör saldırısının faillerinden olduğu tespit edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 13:35, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 14:09
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Bakan Yerlikaya: 79 şehidimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kulp ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin katıldıkları eylemler ile örgütsel faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman emniyet ve jandarmamızın etkisiz hale getirdiği kırmızı ve turuncu kategorideki iki hain teröristin, 79 canımızın şehit edildiği, 339 masum insanımızın yaralandığı eylemlerin talimatlarını verdikleri tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini aktaran Yerlikaya, "Bu canileri etkisiz hale getiren kahramanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

- Kırmızı kategoride aranıyordu

İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan terörist Hülya Demirer'in, 12 Mayıs 2016'da İstanbul Sancaktepe'de 5'i asker 3'ü sivil 8 kişinin yaralandığı, askeri personel servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırı eyleminin talimatını veren örgüt mensuplarından olduğu belirlendi.

Demirer'in, 7 Haziran 2016'da İstanbul Fatih-Vezneciler semtinde 5'i polis memuru, 7'si sivil 12 kişinin şehit edildiği, 36'sının yaralandığı çevik kuvvet polis aracına yönelik bombalı saldırı eyleminin talimatını verdiği de tespit edildi.

Terörist Hülya Demirer'in, İstanbul Beşiktaş'ta, 10 Aralık 2016'da 36'sı polis 8'i sivil olmak üzere 44 kişinin şehit edildiği, 150'sinin yaralandığı çevik kuvvet polislerine yönelik yapılan bombalı saldırı olayının talimatını veren örgüt mensuplarından olduğu da aktarıldı.

Diyarbakır-Mardin yolunda, 16 Aralık 2022'de 8'i polis, 1'i sivil 9 kişinin yaralandığı çevik kuvvet zırhlı aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı eyleminin talimatını da veren terörist Demirer'in, 13 Mart 2018'de Diyarbakır Dicle ilçesindeki EYP'li saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ile 4 güvenlik görevlisinin yaralanması, 19 Mart 2018'de Hani ilçesindeki yol kesme eyleminde 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği belirlendi.

Demirer'in ayrıca, Kulp kırsalında 12 Eylül 2019'deki EYP'li saldırıda 7 vatandaşın şehit edilmesi, 10 vatandaşın yaralanması, 8 Nisan 2020'de yine Kulp kırsalında 5 vatandaşın şehit edilmesi olaylarının talimatını verdiği tespit edildi.

Hülya Demirer'in, Lice'de, 3 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 4'ünün yaralandığı 9 Ocak 2021 ve 22 Haziran 2022'deki iki ayrı terör saldırısının talimatını da verdiği ortaya çıktı.

- Tünel kazarak emniyete saldırmışlardı

Terör Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Rohat Kulp Amed kod adlı Cihat Ay'ın ise 11 Nisan 2017'deki Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına tünel kazılarak gerçekleştirilen saldırıya katılanlar arasında yer aldığı tespit edildi. EYP ile gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik görevlisi ile 2 sivil memur şehit olmuş, 118 vatandaş yaralanmıştı.

Operasyonda ayrıca gri kategoride aranan terörist Çetin Temel etkisiz hale getirilmişti. Diğer etkisiz hale getirilen teröristin de kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

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