Dicle Üniversitesi'nde eski öğrenci dekan yardımcısını bıçakladı

Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Yılmaz'a, makam odasında ismi henüz öğrenilemeyen bir genç kız tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu.

Saldırıda başından yaralanan Yılmaz, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fakültedeki güvenlik personelince yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yılmaz, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.