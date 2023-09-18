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'Polis merkezinde ölüm' davasında 6 polise hapis cezası

İstanbul Esenyurt'ta, özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım'ın müdahili olduğu olay için gittiği polis merkezinde hayatını kaybetmesine ilişkin 12 polisin yargılandığı davada, 6 sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına, 6 sanığın ise beraatine karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 13:58, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 14:04
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'Polis merkezinde ölüm' davasında 6 polise hapis cezası

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katılırken, maktul Yıldırım'ın ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Yıldırım'ın ailesinin avukatları, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Söz verilen tutuksuz sanıklar ise suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar S.Y, H.K, C.G, E.G, B.K. ve K.Y'nin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü kuşkudan uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilememesi ve isnat edilen eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmetti.

Sanıklar, komiser yardımcısı İ.A.S, polis memurları M.C.K, İ.G, M.Ş, E.K. ile M.Ş'nin ise "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Sanıklar İ.A.S, M.Ş, B.K, M.Ş. ile E.K'nin, mağdur Barış Uysal'a ve Alihan Uysal'a yönelik "kasten yaralama" suçundan 6'şar bin lira adli para cezasına çarptırılması ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlaştırıldı.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İ.A.S'nin, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde komiser yardımcısı, diğer sanıkların da polis memuru olarak görev yaptığı anlatılmıştı.

İddianamede, sanıkların, müştekilerin iddiası ve tanıklığına göre kalp hastası olduğunu bildikleri Birol Yıldırım'ın ölümüne sebebiyet verecek nitelikte kusurlu oldukları belirtilmişti.

İddianamede, komiser yardımcısı İ.A.S. ile diğer sanıklar M.C.K, İ.G, M.Ş, M.Ş, E.K. ve B.K'nin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar, müştekiler Barış Uysal ve Alihan Uysal'a yönelik eylemleri nedeniyle ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer 5 sanığın da "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

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