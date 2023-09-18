KYK yurtlarına birinci yedek yerleştirme sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtları birinci yedek yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 14:15, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 14:17
Gençlik ve Spor Bakanlığı sosyal medya hesabından KYK yurtlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakanlık paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
GSB Yurtları Birinci Yedek Yerleştirme Sonuçları Belli Oldu!
???Son Kayıt: 20.09.2023 . 23.00
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