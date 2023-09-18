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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış: 82 anayasasının 3'te ikisi yok oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, '82 anayasasının 3'te ikisi yok oldu. Soruyoruz ve herkes bu anaysa için kötü diyor.' dedi.

Haber Giriş : 18 Eylül 2023 14:57, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 14:57
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış: 82 anayasasının 3'te ikisi yok oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, CNN TÜRK'te soruları yanıtladı. Mustafa Akış'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Genelde anayasalar hazırlandıkları yılın adını alır. AK Parti bugün itibarıyla "bir anayasa çalışması var" demekten ziyade bizim 20 yıldır getirdiğimiz bir anayasal birikim var. Söylenenler, çalışmalar, anayasa taslakları var. Taslak konusunda Türkiye'de bir problem yok. Mesele bir masanın etrafına gelip bunu icraata dökmek.

Cumhurbaşkanımız hala "Yeni anayasa yamak için var gücümüzle çalışacağız, asla vazgeçmeyeceğiz" diyor.

82 ANAYASASININ 3'TE 2'Sİ YOK OLDU

Yamalı bohça bir açmak lazım. 1982 Anayasası 172 madde. Bunu 1987'de başlamışız 30 yılda 19 kez değiştirmişiz. 58 maddesine dokunmamışız. 96 maddesini 184 defa değiştirmişiz. 41 yaşındaki bir anayasada 3'te 1'i ayakta kalmış paradigmadan bahsediyoruz. Bu bizi ister istemez yeni bir anayasaya itiyor.

Soruyoruz ve herkes bu anayasa için kötü diyor. Mesela anayasamızda 'serseri' diye bir kavram var. Bunun sadece dilini değiştirmek bile yeterli.

Bizde temel hak ve özgürlükler bu anayasa değişiklikleri içerisinde en az girdi-çıkıldı yapılan yerler. Bizde dinle vicdan hürriyeti vardır ama, çevre hakkı vardır. Ama yasa diyoruz ya; din ve özgürlüklerin arkasına ciddi kısıtlamalar getirmişiz. Bizde devlet teşkilatı temel hak ve özgürlüklerden önce düzenlenmiştir. Asıl önce düzenlenmesi gereken temel hak ve özgürlüklerdir.

En kıymetli konulardan biri de şu; Cumhurbaşkanımız 20 yıldır iktidar, millet seçiyor. Son seçimi de kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız için de niye böyle devam edersiniz ki. Batılının uyguladığı bir sistem var: dinleme. Bu oturulup tartışılabilir sistem açısından.

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