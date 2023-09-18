Hakimlikten istifa eden anne 'kasıtlı kalabalığı ezen' oğlunu mahkemede savundu
Bakırköy'de cipi yayaların üzerine sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan annesi eski hakim ve babası eski savcı olan G.S.G'ye verilen 9 yıl hapis cezası bozulmuş ve yeniden yargılanmasına başlanmıştı. İkinci kez yargılanan G.'e 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Oğlu G.S.G'yü savunmak için hakimlikten istifa eden anne A.G savunmasında müvekkilinin linç edilmek
üzereyken canını kurtarmak için tek kaçış imkanı olan araçla korku ve panik
içinde kaçtığını belirterek alt sınırdan ceza tayini yapılmasını istedi.
Bölge Adliye Mahkemesi ise sanığın akıl sağlığı raporu aldırılmadan ve kız arkadaşı A.A.'nın burun kırığının olay günü olup olmadığı tespit edilmeden hüküm kurulduğu gerekçesiyle kararı bozmuştu.
Yeniden yapılan yargılamada Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtilirken mağdur A.A.'nın burun kemiği kırığına ilişkin yaralanmasının ise 1. dereceden kırık olduğu bildirildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya sanık G. katılmadı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.
SANIĞIN AVUKATI ANNESİ
Sanığın avukat olan annesi A.G savunmasında müvekkilinin linç edilmek üzereyken canını kurtarmak için tek kaçış imkanı olan araçla korku ve panik içinde kaçtığını belirterek alt sınırdan ceza tayini yapılmasını istedi. Avukat G, A.A.'nın da camdan içeri sarkarak müvekkilini darp etmeye çalışan kalabalık yüzünden burnunun kırıldığını belirterek sanığın bu suçtan beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Görkem Sertaç Göçmen'e 5 kişiyi araçla yaralayıp, kız arkadaşı A.A ve Z.M.D'yi darp ettiği gerekçesiyle 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen
hakkında "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs",
"Yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından 14 yıldan 32
yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istenmişti.