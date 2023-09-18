Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yoğun diplomasi trafiği sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, bakanları ve delegasyonları bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 78'incisi, yarın New York'ta başlayacak.

Genel Kurul'a hitap etmek üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti kapsamda, ABD'deki vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere iştirak ediyor.

Erdoğan, bugünkü programı kapsamında, New York'taki Türkevi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı yapacak.



Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı İmza Töreni'ne iştirak edecek. Concordia Zirvesi'ne katılacak. Amerikalı iş insanlarını kabul ederek ikili görüşmeler yapacak.

Mevkidaşlarıyla da bir araya gelecek olan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirecek.

Erdoğan, ayrıca bugünkü temasları kapsamında, New York'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i de kabul edecek.

BM Genel Kurulu'nda bugüne kadar 12 konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın bir kez daha BM kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na ilk kez 2005'te Başbakan sıfatıyla hitap etmişti.

Erdoğan, ilk kez Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından katıldığı 2014 yılındaki 69. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" ifadesiyle, BM'nin reform ihtiyacını net şekilde ortaya koydu.

Erdoğan, o konuşmasında şunları kaydetti:

Daha fazla gecikmeden, daha fazla mazlum insan, masum insan hayatını kaybetmeden, küresel vicdan daha fazla yaralanmadan, Birleşmiş Milletler sorunlara ağırlığını koymalıdır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleri ile bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi, küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer 'hayır' derse hayır, 'evet' derse o zaman icraata geçilebiliyor. Filistin'de sadece birkaç ay içinde 2 binden fazla masum insan katledilirken, Birleşmiş Milletler beklenen çözümü üretememiştir. Suriye'de 4 yıldır 200 binden fazla kişi katledilirken, 9 milyona yakın insan yer değiştirirken, Birleşmiş Milletler yine etkili çözümler sunamamıştır.