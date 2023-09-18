AK Parti'nin 'yerel seçim hazırlıkları' tamam

Kamu-Sen: TBMM'de ana gündem memur ve emekli maaşları olmalıdır
Kamu-Sen: TBMM'de ana gündem memur ve emekli maaşları olmalıdır
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Güvenlik görevlilerine ve meslektaşlarına saldıran polis açığa alındı
Güvenlik görevlilerine ve meslektaşlarına saldıran polis açığa alındı
Konut fiyatlarında temmuzda yıllık artış yüzde 95
Konut fiyatlarında temmuzda yıllık artış yüzde 95
'Polis merkezinde ölüm' davasında 6 polise hapis cezası
'Polis merkezinde ölüm' davasında 6 polise hapis cezası
İstanbul'da konut almak zorlaşıyor
İstanbul'da konut almak zorlaşıyor
Hakim İrfan Saraç ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Hakim İrfan Saraç ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Kamu personeli spor oyunlarında buluşacak
Kamu personeli spor oyunlarında buluşacak
Bakan Kacır'dan Elon Musk açıklaması: İş birliğini arzu ediyor
Bakan Kacır'dan Elon Musk açıklaması: İş birliğini arzu ediyor
YHT biletlerine zam geldi
YHT biletlerine zam geldi
Fatih Altaylı'ya Diyanet'in fetva ve görüşleri hakkındaki paylaşımları nedeniyle iddianame
Fatih Altaylı'ya Diyanet'in fetva ve görüşleri hakkındaki paylaşımları nedeniyle iddianame
3 kurum toplamda 7 bin 246 personel almak için ilana çıktı
3 kurum toplamda 7 bin 246 personel almak için ilana çıktı
Dolar yeniden 27 TL'yi aştı
Dolar yeniden 27 TL'yi aştı
Bankalara yeni talimat: TL'yi cazip kılacak yeni kararlar alındı
Bankalara yeni talimat: TL'yi cazip kılacak yeni kararlar alındı
Bakan Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
81 ilde konut seferberliği! Hedef kitle dar ve orta gelirliler
81 ilde konut seferberliği! Hedef kitle dar ve orta gelirliler
MB'den tarih düzenlemesi: Dönüşüm hesaplamalarında değişikliğe gidildi
MB'den tarih düzenlemesi: Dönüşüm hesaplamalarında değişikliğe gidildi
Jandarmaya 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarmaya 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Erdoğan'dan Elon Musk'a bir çağrı bir de davet
Erdoğan'dan Elon Musk'a bir çağrı bir de davet
Gözler MB'nin faiz kararında
Gözler MB'nin faiz kararında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
Emekliler 10 bin lira ikramiye istiyor
Emekliler 10 bin lira ikramiye istiyor
Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
YKS'de ek tercih süreci için son gün
YKS'de ek tercih süreci için son gün
Düzce'de uzman çavuş evinde ölü bulundu
Düzce'de uzman çavuş evinde ölü bulundu
Adalet Bakanı: Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz
Adalet Bakanı: Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz
Otobüsün devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Otobüsün devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Konut siteleri, ikinci aracı olanlardan park ücreti talep etmeye başladı
Konut siteleri, ikinci aracı olanlardan park ücreti talep etmeye başladı
İlkokullarda 'sınav yerine süreç odaklı' ölçme sisteminin detayları belli oldu
İlkokullarda 'sınav yerine süreç odaklı' ölçme sisteminin detayları belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'nin 'yerel seçim hazırlıkları' tamam

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti olarak yerel seçimle ilgili büyük oranda hazırlıklarının tamam olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 16:31, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 16:32
Yazdır
AK Parti'nin 'yerel seçim hazırlıkları' tamam

Samsun'da partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, ardından gündeme ilişkin, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin bir seçimin hemen ardından analizlerini yaparak gelecek seçimler için çalıştığını, seçimden seçime bir hazırlık yapmadığını belirten Yılmaz, bu kapsamda kentlerde istişare ve il destek çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

Parti olarak sandıktan çıkan sonuçları iyi analiz ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "O çıkan sonucun aslında bir dili var. Çıkan sonuç bir şeyleri söylüyor. Onu tercüme etmek gerekiyor. O tercümenin sonucu ne diyorsa biz ondan sonra yeni bir süreç işletmeye başlıyoruz. O sürecin gayreti ve çabası içindeyiz. Büyük oranda hazırlıklarımız tamam." dedi.

Yılmaz, 7 Ekim'de gerçekleşecek büyük kongrenin ardından yerel seçim programlarının daha da netleşeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bütün siyasi partiler çeşitli basın açıklamaları yapıyorlar. Kimi diyor ki 'Biz her yerde kendi adayımızı çıkaracağız. İttifak yapmayacağız' diyor. Kimi 'yapacağız' diyor. Onların ne yapacağı bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi işimizin eksiği gediği var mı ona bakıyoruz. Dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden birisi olan AK Parti'yi onlar da çok merak ediyorlar. Asıl merak içinde olanlar onlar. Biz ne yapıyoruz? Bizim yaptığımız çalışmaların perspektifi ne, oradan örnekler alıyorlar. Oradan aldıkları örnekler onları telaşlandırıyor. Bu onların işi, onlara bir şey diyemeyeceğim ama biz kendi işimizi yapıyoruz."

AK Parti belediyeciliğinin "gönül belediyeciliği" olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnsanların evine girdik. İnsanların hayatlarının içindeyiz. İnsanlara dokunuyoruz. İnsana dokunmak denen şey bu işte. Yani gönül belediyeciliği. Sosyal belediyecilik artık buraya evrildi. Sokakta sağlıklı gibi gördüğünüz birçok insanın başka bir dünyası var. O evlere girdiğiniz zaman orada başka bir dünya görüyorsunuz. O gördüğünüz dünya ile ilgilendiğiniz zaman da kalplerde ve gönüllerde yer ediniyorsunuz. İşte bunun adı AK Parti belediyeciliği. Bize Cumhurbaşkanımız bunu tembihliyor. Yani girebildiğiniz kadar insanların gönüllerine girin, bunun için evlerini ziyaret edin, bunun için o evlerin her birinde birer hayatın, birer öykünün, maceranın, mücadelenin olduğunu asla unutmayın, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemek istediğinin açılımı bu diye düşünüyorum."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yılmaz, ulaşımla ilgili bir soru üzerine, Türkiye'de yerli toplu taşıma araçlarının üretiminin artırılmasıyla ilgili çalışma yapılacağını da sözlerine ekledi.

Yılmaz'a, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve partililer eşlik etti.

Bu Habere Tepkiniz