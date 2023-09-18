Tarım Bakanlığı personeli unvan değişikliği ve GYS bekliyor

Bakanlık personeli Unvan Değişikliği ve GYS'yi bekliyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan personel yaklaşık 13 yıldır açılmayan görevde yükselme sınavı ve 2023 yılı nisan ayında yapılan kik karaları doğrultusunda 2023 yılı içerisinde açılması husunda yetkili sendika ve bakanlık arasında görüş birligine varılmasına rağmen henüz bir çalışma yapılmamış ve ilana çıkılmamış olması bakanlık personelinde bir beklentiye yol açmaktadır.

Daha önce kamu personel danışma kurulunda görevde yükselme sınavı 3 yılda açılması unvan değişikliği sınavının ise 2 yılda bir yapılması hususunda görüş birliğine varılmıştır.

Bakanlık bünyesinde çalışan personelin verimliliğini artırmak yaş haddinden emekli olacak personelin yoğunlukta olması nedeni ile yaklaşık 2 binin üzerinde şef, sayman, şube müdürü, teknisyen, tekniker, veteriner hekim gibi kadrolara bakanlık personelinin 2023 yılında bakanlık bünyesinde unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavının bir an önce takviminin açıklanarak belirsizliğe son verilmesini bakanlık personeli talep etmektedirler.