Batman'da dinamoyu tamir etmek su kuyusuna giren 5 kişi zehirlendi

Ekiplerce kuyudan çıkarılan 5 kişi, Beşiri Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkiköprü beldesi Durucak köyünde içme suyu kuyusundaki dinamonun bozulduğunu fark ederek, tamir etmek için su kuyusuna giren aynı aileden T.Ç, M.G, U.G, H.G. ve M.G. içeride biriken gazdan zehirlendi.

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