CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, muhalefeti kavgalı gösterme çabalarına izin vermeyeceklerini belirterek, "Yüz yıllık bir parti olmanın gururuyla, Atatürk'ün kurduğu parti olmanın sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Yenileneceğiz. Bu süreçte etik sınırları aşmayan her tartışmayı, istişareyi, hataların düzeltilmesi, mücadelemizin güçlenmesi için fırsat olarak göreceğiz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı devam ederken açıklamada bulunan Öztrak, partinin il kongrelerinin hızla tamamladığını, kurulda seçim hazırlıklarını da değerlendirdiklerini söyledi.

Ekonomi politikalarını eleştiren Öztrak, hükümetin seçimi kazanmak için milletin döviz kasasını boşalttığını, bütçeyi tarumar ettiğini öne sürdü.

Hükümetin seçim sonrası ekonomi yönetiminin vitrinini değiştirerek işi halledebileceğini, dışarıdan para bulabileceğini sandığını, fakat bunun gerçekleşmediğini dile getiren Öztrak, şöyle devam etti:

"Hükümet, vergi, harç, zam yağmuru altında milleti ezdi. Hatalı politikalarıyla azdırdığı, enflasyon, hayat pahalılığı, yoksulluk, açlık milletin üstüne kabus gibi çöktü. Şimdilerde de hükümet, sürekli vaat veriyor, hedef ve tahminler açıklıyor. Ama arkasında bunu destekleyecek, milleti feraha çıkaracak herhangi bir eylem yok. Hükümet seçimden sonra bu yılın enflasyon hedefini dört defa değiştirdi. Seçim öncesinde yüzde 22 olan enflasyon hedefi, seçim sonrasında üçe katlandı, yüzde 65 oldu. Hükümet bu yıl enflasyonla mücadelede havlu attı. Tek haneli enflasyon hayal oldu."

- "Önce kendi koyduğunuz fiyatlardan başlayın"

Hükümetin kendine olan güveni hızla bitirdiğini öne süren Öztrak, enflasyonu düşürmek için faturanın millete kesildiğini, çalışanın enflasyonla ezdirdiğini savundu. Öztrak, "Milleti alışveriş yapamayacak hale getirerek, enflasyonu düşürmeye çalışmak millete zulümden başka bir şey değildir." dedi.

Hükümetin doğru dürüst ekonomi politikası bulunmadığını öne süren Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mazot fiyatı aldı başını gitti. Hükümet, seçimden sonra mazotta vergiyi artırdıkça artırdı. Yetmiyor, fiyatını belirlediği mal ve hizmetlere de zam üstüne zam yapıyor. Çaya yüz günde dört kez zam yaptılar. Seçimden sonra çay fiyatı yüzde 90 arttı. Yüksek Hızlı Trene sene başında yüzde 15 zam yapmışlardı. Ama o buz dağının görünen kısmıymış. Seçimden sonra temmuz ve eylülde öyle zamlar yüklediler ki daha birkaç ay önce 230 lira olan İstanbul-Ankara bileti 430 liraya fırladı. Sonra da çıkıyorlar, 'enflasyonla mücadele birinci önceliğimiz' diyorlar. Enflasyonla mücadele edecekseniz, işe önce kendi koyduğunuz fiyatlardan, katladığınız vergilerden, harçlardan, Anayasa'ya aykırı şekilde iki kere aldığınız MTV'den başlayın. Vatandaşın maaşına, ücretine, kredi kartına musallat olmayın. Vatandaşın harcamasını kısmak için gelirine, kredisine, kredi kartına musallat olan hükümet, iş kendi bütçesine gelince dur durak bilmiyor."

Öztrak, ülkede artık yoksulluğun değil, açlığın konuşulduğunu belirterek, "Emeklimiz aç, emekçilerimiz aç. Açlık sınırının altındaki aylıklarla hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yok kök aylık, yok seyyanen derken, hükümet milyonlarca emekliye enflasyon telafisi için vermesi gereken yüzde 25'lik artışı bile vermedi." diye konuştu.

- Yeni anayasa tartışmaları

Öğretmen alımındaki mülakat sistemine yönelik değerlendirmelerde bulunan Öztrak, şunları söyledi:

"Devlette kural olur. Genç öğretmenlerimizin kariyeri de ülkemizin geleceği çocuklarımızın eğitimi de bir bakanın insafına bırakılamaz. Diğer taraftan bakanın ideolojik kayırma sözleri, bugüne kadar gençlerin haklarını çatır çatır nasıl yediklerinin, KPSS'den derece yapanları mülakatlarda nasıl elediklerinin, kurumları partilerinin il başkanlarının emrine nasıl verdiklerinin, torpil listelerinin de bir itirafı. Erdoğan seçimden önce 'Yüzde 50 mülakat' demedi. 'Kamuya alımları, gençlerimizin sınavlardaki başarı sırasına göre yapacağız' dedi. Eveleyip gevelemeyin, vatandaşa verdiğiniz sözün gereğini yapın."

Öztrak, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin ise "Seçime doğru yeniden yeni anayasa yapma derdine düştüler. Bugüne kadar yaptıklarının millete ne hayrı oldu ki yeni yapacaklarının bir hayrı olsun?" diye konuştu.

"Özgürlükçü anayasa" söylemlerine tepki gösteren Öztrak, "Milletin gündemine takla attırmak için boşa uğraşmasınlar." dedi.

Merkez Bankasının bu hafta faiz kararını açıklayacağını hatırlatan Öztrak, "Umarız yeni ekonomi yönetimi faiz ilacını kullanırken, kendilerinden önceki yönetimin hatalı politikalarıyla ekonomide neden olduğu kırılganlıkların farkındadır, zombi şirketlerin, borçlu ailelerin batmasına neden olmanın zincirleme etkilerini görüyordur." diye konuştu.

- "Adayımız seçmenin yüzde 48'ini bir araya getirdi"

Yaklaşan yerel seçimlere dikkati çeken Faik Öztrak, "Yılgınlığa teslim olamayız. Silkinip ayağa kalkacağız. Önceki seçimde eksik yaptıklarımızı giderecek, hatalı yaptıklarımızı düzelteceğiz. Mayıs seçimlerinde istediğimiz sonucu alamadığımız için herkesten çok biz üzüldük ama Erdoğan'ın en büyük kabusu olan bir başka hususu da görmezden gelemeyiz, geçtiğimiz seçimde bizim Cumhurbaşkanı adayımız seçmenin yüzde 48'ini bir araya getirdi." dedi.

"Yüzde 48'lik muhalefeti dağıtmalarına, kavgalı bir ev olarak gösterme çabalarına" izin vermeyeceklerini dile getiren Öztrak, şunları söyledi:

"Yüz yıllık bir parti olmanın gururuyla Atatürk'ün kurduğu parti olmanın sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Yenileneceğiz. Bu süreçte etik sınırları aşmayan her tartışmayı, istişareyi, hataların düzeltilmesi, mücadelemizin güçlenmesi için fırsat olarak göreceğiz. Yenilenme sürecimizi bu ruhla sürdürerek, bir demokrasi şöleni olacak kurultayımıza hızla ilerleyeceğiz, bir yandan da tüzüğümüzden programımıza kadar, parti işleyişiyle ilgili dokümanları yenileyeceğiz. Son yerel seçimlerde büyük bir zafer kazanmıştık. O günden bugüne, CHP'li başkanlar tarafından yönetilen belediyeler vatandaşa hizmetin en güzel örneklerini verdi."

Öztrak, siyasetin iddia demek olduğunu belirterek, "Bu seçimde tüm büyükşehir belediyelerini kazanmayı ve tüm vatandaşlarımızı hak ettikleri sosyal demokrat belediyecilikle buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

- Sorular

Öztrak, açıklamasının ardından bir gazetecinin partisinin il kongrelerinde meydana gelen olaylarla ilgili sorusuna, "Diğer partilerde olduğu gibi bizim kongrelerimizde de bazen istenmeyen manzaralarla, durumlarla karşılaşılabiliyor. Genel Başkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızı görevlendirdik. İnceleme sonuçlarına göre hareket edeceğiz." yanıtını verdi.

"Karaman kongresinde Genel Başkan adayı Özgür Özel ile aranızda bir MYK polemiği oldu. Özel'in ifadeleri MYK'nin gündemine geldi mi? Özel'in MYK üyelerine yönelik söylemleri hakkında bir açıklamanız olacak mı?" sorusu üzerine Öztrak, "söylenmesi gerekenlerin Karaman kongresinde söylendiğini" ifade etti.

Soru üzerine İzmir kongresindeki olaylarla ilgili gerekli araştırmanın başlatıldığını dile getiren Faik Öztrak, "Özgür Özel artık MYK toplantılarına katılamayacağını duyurdu. Bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusuna da "bunun Özel'in tercihi olduğu" cevabını verdi.

"Özgür Özel, İzmir kongresinde kendisine yönelik protestoların blok liste, çarşaf liste tartışması olduğunu belirtti ve örgütün çarşaf listeden taviz vermemesi gerektiğini söyledi. Buna ilişkin yorumunuz ne olur?" sorusu üzerine Öztrak, "Kongrede örgüt kararını vermiş. Bu konuda benim söyleyeceğim bir şey yok." dedi.