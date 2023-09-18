CHP Grup Başkanı Özel, Murat Karayalçın ve ADD'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Atatürkçü Düşünce Derneği'ni (ADD) ziyaret etti.

Özel, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'la birlikte Karayalçın'ı Çankaya'da bulunan çalışma ofisinde ziyaret etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel, "siyasi fikirlerinin oluşmaya başladığı süreçte, Türk siyasetinde yakından takip ettiği ve fikirlerinden etkilendiği siyaset büyüğü olarak gördüğü Karayalçın'ı ziyaret ettiğini" bildirdi.

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladığını anımsatan Özel, parti mimarisine ve parti örgütlerini güçlendirme adına yeni önerilerde bulunduğunu, bu önerilerinde de zaman zaman Karayalçın'ın daha önce kamuoyuyla paylaştığı fikirlerden esinlendikleri ve örnek aldıkları kısımların bulunduğunu söyledi.

- "Kurultay yerel seçimlerden önce mutlaka yapılmalı"

Parti kurultayının yerel seçimlerden önce mutlaka yapılması gerektiğini savunan Özel, Karayalçın'ın tecrübelerinden faydalanmanın kendileri açısından önemli olduğunu bildirdi.

CHP il kongrelerindeki liste tartışmaları ve İzmir'deki kongrede konuşmasının sloganlarla kesildiği hatırlatılarak yöneltilen soruyu yanıtlayan Özel, "Biz temel yaklaşım olarak çarşaf listeyi savunuyoruz." dedi.

Özel, liste konusunda farklı görüşlerin bulunabileceğini, bunların kürsüde ifade edilmesi gerektiğini belirterek, bunun ötesine geçen tüm görüntülerin kendilerini üzdüğünü ve partiye fayda getirmediğini dile getirdi.

Fikirlerin yarıştığı kongrelerden barışı tesis ederek çıkmanın başarı sağlayacağını dile getiren Özel, "Önümüzdeki kurultay sürecinde ikili yarış olabilir, üçlü yarış olabilir, başka adaylar olabilir ama bir kardeşlik hukuku içinde ve fikirlerin yarıştığı, sinir katsayısının hızla hepimiz tarafından düşürüldüğü ve herkesin bundan sonraki süreçteki iyi duygulara katkı sağlayacak yaklaşımlarda bulunması gerekiyor. Biz bu konudaki tutumumuzu sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

- "Engelleme girişiminde bulunanlar gençlik kolları üyesi değil"

Özel'e, İzmir'deki kongrede konuşmasının engellenmesine yönelik girişim hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun inceleme başlattığı da hatırlatıldı. Özel, engelleme girişiminde bulunanların hiçbirinin gençlik kolları üyesi olmadığını vurguladı.

Özel, bir soru üzerine, partinin eski genel başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen'i de ziyaret edeceğini söyledi.

Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmaması hakkındaki soruya ise Özel, bundan sonraki toplantılara çok gerekmedikçe katılmayacağını, toplantılarda, vekaletini yürüten grup başkanvekillerinin yer alacağını bildirdi.

Murat Karayalçın ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve başarı dileklerinde bulunduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz süreci, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılması gereken düzenlemeleri, Türkiye siyasetini, yerel yönetim seçimlerinin önemini bir sohbet ortamında değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

- ADD'yi ziyareti

Özgür Özel, ADD'yi ziyareti sonrasında da açıklamalarda bulundu.

Adaylığını duyurduğu toplantıda Tutum Belgesini açıkladığını hatırlatan Özel, bu belge kapsamında da ilk kurumsal ziyaretini ADD'ye yaptığını belirtti.

Ziyarette CHP'nin genel durumu ve Türkiye'nin yarınları için önerilerini dile getirdiğini aktaran Özel, ADD'nin kurucularından Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı'yı rahmetle andı.

Özel, "Mücadelemiz tam da onları yutan karanlığa karşıdır. Mücadelemiz tam da onların fikirleriyle aydınlattığı, onların takipçisi oldukları aydınlanma ateşini söndürüp Türkiye'yi karanlığa boğmaya çalışanlara karşı bir mücadeledir." dedi.

Konuşmasında, "altı ok" vurgusu yapan Özel, Tutum Belgesi'nde ifade ettikleri gibi altı okun, Türkiye'nin bugün içinde olduğu hemen tüm sorunlara yanıt verebilmek için, en önemli dayanak noktalarından olduğu konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ise Derneğin varlık nedeninin laik Cumhuriyet ve aydınlanma devrimleri ile Türk ulusunun geleceğini, iç ve dış saldırılara karşı korumak olduğunu kaydetti.

"Türkiye Cumhuriyeti kubbesinin kilit taşı laikliktir, Atatürk'tür ve bağımsız antiemperyalist Türkiye Cumhuriyeti devletidir." ifadelerini kullanan Bozkurt, Özel ve arkadaşlarına çıktıkları yolda başarılar diledi.