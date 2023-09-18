Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 19:58, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 21:12
Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak'ta karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Açılan ateş sonucu H.T. ve R.G. olay yerinde hayatını kaybetti, M.G. ve S.T. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan M.G. ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne, S.T. ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.G. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ölen 3 kişinin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaralı S.T. ile 2 şüpheli gözaltına alındı.