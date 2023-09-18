Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaralı S.T. ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Açılan ateş sonucu H.T. ve R.G. olay yerinde hayatını kaybetti, M.G. ve S.T. yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak'ta karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net