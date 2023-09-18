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Baraj gölüne düşen helikopterdeki 2 personelin cenazesi çıkarıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayarak baraj gölüne düşen helikopterdeki 2 personelin cenazesi çıkarıldı, üçüncü personelin bulunması için sürdürülen çalışmalara ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 20:40, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 20:51
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Baraj gölüne düşen helikopterdeki 2 personelin cenazesi çıkarıldı

Jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Ankara'dan gelen 10 kişilik Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timi de Tahtalı Barajı'nda helikopterin düştüğü noktada sabah saatlerinde çalışmalara başladı.

Dalgıçlar, su yüzeyinin 12 metre altında tespit edilen helikopterin enkazından bir personelin cansız bedenini su yüzeyine çıkardı. Kıyıya getirilen cenaze, ilk incelemenin ardından otopsi işlemi için Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çalışmalar kapsamında dalgıçlar, enkaza su altında balon bağladı. Su altında şişirilen balonlarla enkaz, su yüzeyine yakın noktaya çıkarıldı.

Balonlara bağlı enkaz, yüzdürülerek kıyının 10-15 metre yakınına getirildi. Burada yapılan çalışma sonucu bir cenaze daha çıkarıldı. Cenaze, ilk incelemenin ardından otopsi işlemi için götürüldü.

Çalışmalar kapsamında cenazesinin daha önce su altında olduğu belirtilen üçüncü personele ise ulaşılamadı. Çalışmalara yarın devam edileceği bildirildi.

Diğer yandan kazayı soruşturmak için görevlendirilen iki Cumhuriyet savcısı da çalışmaları takip etti.

- Kaza

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Eylül'de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53'te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlenmişti.

4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Helikopterdeki 3 personel için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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