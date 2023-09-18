Antalya'da kaybolan 73 yaşındaki kadın 'cayrokopter' sayesinde bulundu

AFAD, jandarma ve AKUT ekipleri ile sivil toplum kuruluşları gönüllülerinin de katıldığı arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına bağlı Aydın Filo Komutanlığından gelen "cayrokopter" havadan destek verdi.

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