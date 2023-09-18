Erdoğan: 600 bine yakın Suriyeli gönüllü olarak döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Concordia Zirvesi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ABD ile güvenlikten ticarete çok boyutlu ilişkilerimiz var. ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarının artırması bizim ciddi manada beklentimizdir.

Türkiye olarak salgın dönemini başarılı bir şekilde atlattık. Bazı ülkeler içine kapanık politikalar geliştirdiler ama bizde böyle bir şey söz konusu değildi. Salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek gönderdik.

Putin ile yoksul ülkelere 1 milyon ton tahılın sevkiyatını hedefliyoruz. Tahıl koridorundan Afrika'ya daha fazla tahıl gitmeli.

NATO'nun en eski ve en önemli üyelerinden biriyiz, görevlerimiz sürecek. Biz NATO'nun içinde aldığımız görevleri harfiyen yerine getiren bir ülkeyiz.

Mültecilere bakışımız çok farklı. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 600 bine yakın Suriyeli gönüllü olarak döndü.

2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz.